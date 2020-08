„Verunstaltungen“ an einigen der Esthaler Brunnen beklagte Christian Köbler (SPD) im Gemeinderat.

Die zahlreichen Esthaler Brunnen seien ein wichtiger Beitrag zum Tourismus, so Köbler. Es gebe jedoch an oder bei mehreren Brunnen Schilder, die teils „sehr hässlich“ seien. Dies gelte vor allem für Schilder mit der Aufschrift „Kein Trinkwasser“. Am Schelmenteichbrunnen befinde jetzt zusätzlich ein Schild mit der Aufschrift „Achtung Rutschgefahr“.

Köbler regte daher an, sich bessere Lösungen zu überlegen. Ortsbürgermeister Gernot Kuhn verwies darauf, dass der Esthaler Helmut Weitzel etwas zur Verschönerung des Schelmenteichbrunnens getan habe. Er habe dort einen Sandstein mit dem Namen des Brunnens aufgestellt. Kuhn dankte Weitzel für dieses Engagement.