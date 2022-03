Zu einem Flächenbrand zwischen Freinsheim und Weisenheim am Sand, an der Verlängerung zum Riedweg, ist die Feuerwehr Freinsheim am Samstagabend gegen 20.20 Uhr ausgerückt. Die Kollegen aus Weisenheim am Sand wurden zur Unterstützung hinzugeholt, da der Brand näher an Weisenheim war.

Zudem hatte sich laut Mitteilung der Feuerwehr vor Ort herausgestellt, dass eine größere Fläche brannte als zunächst angenommen worden war. Am Reiterhof Simon wurde laut Auskunft der Feuerwehr eine Wasserentnahmestelle für die eingesetzten Tanklöschfahrzeuge eingerichtet. Insgesamt waren rund 40 Kräfte der beiden Wehren, die mit insgesamt acht Fahrzeugen ausgerückt waren, bis 22 Uhr im Einsatz.

Die Polizei Bad Dürkheim, die ebenfalls über den Vorfall in Kenntnis gesetzt wurde, geht bei dem Brand des Wiesengrundstücks aufgrund der Spurenlage davon aus, dass bislang unbekannte Täter die Wiese mit Hilfe von Brandbeschleuniger angezündet haben. Die Polizei ermittelt daher wegen Brandstiftung.

Der Schaden wird laut Auskunft der Beamten auf 1000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun nach dem Eigentümer des Wiesengrundstücks sowie Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06322 9630 mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in Verbindung zu setzen.