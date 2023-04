Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ohne Vorwarnung sind in Laumersheim Gehwege aufgerissen worden. Ausgerechnet an der erst vor wenigen Jahren sanierten Hauptstraße. Wieder mal ein Beispiel für Ärger und Kommunikationsdefizite beim aktuellen Breitbandausbau in der Region.

Ortsbürgermeister Arno Wieber (FWG) wusste nichts von den geplanten Arbeiten in Laumersheim, bei denen nach Angaben der fusionierten Firmen Inexio/Deutsche Glasfaser seit Ende Mai Leerrohre verlegt