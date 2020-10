Bei der derzeitigen Verlegung von Glasfaserkabeln im Gebiet des Landkreises Bad Dürkheim bekommen nur die Haushalte einen kostenlosen Internetanschluss, bei denen die Internetgeschwindigkeit unter 30.000 Megabits pro Sekunde liegt. Bei der Feststellung dieser Geschwindigkeiten seien für Elmstein offensichtlich teils falsche Daten übermittelt worden, sagte Jürgen Ruf (SPD) im Haupt-, Finanz- und Rechtbauausschuss der Gemeinde. So sei für die Schloßgasse in Iggelbach eine Geschwindigkeit von 30.001 Megabits pro Sekunde angegeben, doch in der Realität betrage die Geschwindigkeit nur etwa 10.000 Megabits. Auf ein anderes Problem verwies Bürgermeister Rene Verdaasdonk (SPD). Wer einen schnellen Internetanschluss wolle, müsse zur Firma Inexio wechseln, die die Kabel verlegt. Denn Inexio habe sich mit der Telekom bisher nicht auf ein Durchleitungsrecht geeinigt.