Über vier Jahre sorgt nun bereits die Handy-App „Pokémon Go“ für Furore: Virtuelle Taschenmonster, die sogar schon seit 1996 aus Videospiel und Serien bekannt sind, können also längst per Smartphone in einer realen Umgebung „eingefangen“ werden.

Das gefällt aber nicht jedem. Denn gerade in den Anfangstagen liefen viele Nutzer, ins Spiel auf dem Display versunken und daher ziemlich gedankenverloren, auf den Straßen umher – bisweilen mit erhöhter Unfallgefahr. Einmal im Monat treffen sich Fans gern zum „Community Day“, um vereinfacht gesagt, ein ganz besonderes Exemplar der Pokémon zu finden. Die Chance auf Erfolg soll auch noch an stark besuchten Plätzen besonders hoch sein – gut für die tägliche Schrittebilanz der Spieler im Freien, aber natürlich keine Top-Idee im Lockdown. Zumindest eben nicht an belebten Plätzen und während der Corona-Beschränkungen.

Äußerst vorbildlich

In Haßloch entdeckt, verhält sich Pikachu, das gelbste und bekannteste Pokémon der Welt, dafür äußerst vorbildlich. Er bleibt lächelnd im Auto sitzen und läuft nicht ohne Grund durch den ganzen Ort. Und während die Plüschversion brav auf ihren Besitzer wartet, ist auch noch die Parkscheibe ordnungsgemäß ausgelegt. Also Pokémon „not-to-go“, alles coronakonform. Das hebt nicht den Spielstand, dafür aber die gegenseitige Rücksichtnahme auf ein neues Level. Und weil das Spiel sowieso auf globale Nachhaltigkeitsziele hinweisen möchte, dürften Gesundheit und Wohlergehen damit schon ganz gut umgesetzt sein.