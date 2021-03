Wie leicht ist uns im vergangenen Jahr noch über die Lippen gegangen: Das holen wir nächstes Jahr alles nach. Zum Beispiel die Geißbockversteigerung. Im vergangenen Jahr war an Pfingsten an große Feste natürlich nicht zu denken. Aber es war der Zeitpunkt, zu dem die Grenzen wieder aufgingen, die Infektionszahlen waren niedrig, überall in Europa. Da war der Optimismus groß, dass zwölf Monate später wieder gefeiert werden könne.

Inzwischen wissen wir: Wir standen im vergangenen Jahr erst am Ende der ersten Welle. Feiern, wie wir es uns wünschen, ist noch immer in weiter Ferne.

Doch der Wille, Traditionen und Brauchtum trotz allem zu pflegen, ist groß. Das hat sich an Fasnacht gezeigt – man denke beispielsweise an die „Fasnacht-to-Go-Aktion“ in Esthal, und jetzt aktuell beispielsweise beim – natürlich ausgefallenen – Hansel-Fingerhut-Fest in Forst. Es ist nur eine kleine Geste, wenn Laien-Schauspieler, die nicht auftreten dürfen, in ihr Kostüm schlüpfen und sich fotografieren lassen. Aber es zeigt eben: Diejenigen, die in „normalen“ Zeiten das gesellschaftliche Leben prägen und gestalten, lassen sich nicht unterkriegen.

Von daher sind wir sicher: Auch die Geißbockübergabe wird in irgendeiner Weise stattfinden. Vielleicht auch mit Online-Aktionen, wir werden sehen.