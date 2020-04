Es gibt Sachen, die gibt’s nicht. Zum Beispiel Birnen, die man roh nicht essen kann. Ich wollte es zuerst nicht glauben, als Opa Nörgel mir davon erzählte. So ein Birnbaum soll nämlich jetzt in Meckenheim gepflanzt werden. „Prevorster Bratbirne“, heißt die Sorte. Schon der Name ist ja ein lustig, finde ich.

Jedenfalls sollen das Bäume sein, die alt werden und jedes Jahr viele Früchte haben, sagt Opa Nörgel. Das ist ja schon einmal ein Vorteil. Opa Nörgel weiß natürlich auch, woher der seltsame Name kommt. „Prevorst liegt im Kreis Ludwigsburg, nördlich von Stuttgart“, erklärt er. Daher komme der Baum.

Braten, nicht kochen

Aha. Aber was hat es nun mit diesen Bratbirnen auf sich? Was macht man mit denen? „Na, braten!“ erklärt Opa Nörgel und lacht vergnügt. „Ist ja keine Kochbirne.“

Und dann rückt Opa Nörgel seine Brille zurecht, was immer bedeutet, dass man zuhören muss. „Werfen wir mal einen Blick in die Geschichte. Im Mittelalter gab es bei uns noch keine Kartoffeln. Die kamen ja erst mit der Entdeckung Amerikas nach Europa. Vorher haben sich die Menschen auch mit Brat- und Kochbirnen beholfen – vor allem im Winter.“

Mit etwas Öl gebraten und mit Zucker karamellisiert schmecken die Früchte wunderbar, sagt Opa Nörgel. Das will ich mit meiner Schwester Nessy natürlich mal ausprobieren. Allerdings werden wir vermutlich noch ein bisschen warten müssen, bis der Meckenheimer Bratbirnbaum Früchte trägt. ain