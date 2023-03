Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



An der Musikschule Haßloch wird der Brandschutz verbessert, die Arbeiten sollen bis zu den Sommerferien fertig sein. Der Unterricht läuft derweil in Ausweichquartieren weiter. Raumnot und Barrierefreiheit werden die Institution indes auch weiterhin beschäftigen.

Die Arbeiten zur Verbesserung des Brandschutzes in der Musikschule sind in vollem Gange. Schon seit den Herbstferien ist das gesamte Gebäude in der Rösselgasse ausgeräumt. Mobiliar und