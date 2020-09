Eine Böschung an der A 65, etwa in Höhe der Bruchstraße und des Geländes des Tennisclubs, hat am Samstag kurz nach 17 Uhr auf einer Fläche von etwa 100 Quadratmetern gebrannt. Wie die Ellerstadter Feuerwehr gestern mitteilte, rückte sie mit 20 Feuerwehrleuten und drei Fahrzeugen aus. Der Brand sei nach wenigen Minuten mit zwei Strahlrohren gelöscht gewesen, so die Feuerwehr. Der entstandene Schaden sei relativ gering.