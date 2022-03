Die Brücke Am Affenstein in Dirmstein muss erneuert werden. Bis dahin soll das Bauwerk alle drei Monate durch eine Fachfirma kontrolliert werden. Grund für die Schäden sind demnach Wurzeln des nebenstehenden Dicken Baums, die unter das Brückenfundament gewachsen sind. Die Brücke weist erhebliche Schäden an den Widerlagern auf, die die Lasten des Brückenüberbaus in den Boden ableiten sollen. Deshalb würden auch provisorische Stahlplatten nur bedingt helfen, erklärte Beigeordneter Hans Scherer (CDU) in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Die Ingenieurgesellschaft Borapa bietet das sogenannte Brückenmonitoring für rund 4200 Euro an. Im Januar fand bereits eine erste visuelle Kontrolle der Schäden statt. Eine weitere sollte noch im März folgen. Der Bauausschuss empfahl dem Gemeinderat, am Mittwoch, 23. März, 19.30 Uhr, in der Festhalle Am Kellergarten, den Auftrag an die Firma zu vergeben. In der Sitzung geht es außerdem um einen Bebauungsplan für den Bereich des Alten Bahnhofs sowie die Ausstattung für das Außenspielgelände der Kita.