Erst bremste der Dicke Baum die Generalsanierung der Brücke Am Affenstein in Dirmstein aus. Dann sprang das mit der Planung beauftragte Büro ab. Jetzt geht’s darum, schnell genug Fördergelder zu beantragen.

Die Schäden an der Brücke Am Affenstein stammen einerseits vom nebenstehenden Dicken Baum, einer als Naturdenkmal eingestuften Platane, deren Wurzeln unter das Brückenfundament gewachsen sind. Andererseits hat der unter der Brücke fließende Eckbach die Widerlager des Bauwerks unterspült, die eigentlich die Lasten des Brückenüberbaus in den Boden ableiten sollen. Die Statik der Brücke ist beeinflusst, es herrscht aus Sicherheitsgründen ein Tempolimit von fünf Kilometern pro Stunde für alle, die sie überqueren. Das gilt auch für Firmentransporte und Rettungskräfte.

Wegen der Befürchtung, bei den Bauarbeiten könnten die Wurzeln des mächtigen Baumes beschädigt und das Naturdenkmal zerstört werden, wurde diskutiert, die Brücke nach Westen zu versetzen. Erst im Mai gab ein Gutachten Entwarnung: Teile des Wurzelwerkes können demnach problemlos entfernt werden. Doch dann gab der Geschäftsführer des mit der Planung beauftragten Büros Kreidemacher Ingenieure aus Ludwigshafen bekannt, sich beruflich neu orientieren zu wollen, weshalb das Büro seit Ende August 2021 geschlossen ist.

Planung weiter vorantreiben

Zum Abschied gab Lothar Kreidemacher zumindest noch eine Empfehlung für einen Nachfolger: Das Büro SBS-Ingenieure. Von diesem haben die Ortsgemeinde und die Bauverwaltung der Verbandsgemeinde Leiningerland ein Angebot für die Planungsunterlagen und eine Kostenberechnung für einen Förderantrag beim Land über knapp 6400 Euro brutto bekommen. Inwieweit Vorplanungskosten angerechnet werden, sei noch unklar, sagte der Erste Beigeordneter Hans Scherer (CDU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. „Jetzt müssen wir den Sack zu machen und die Sanierung schnellstmöglich umsetzen“, forderte er. SBS-Ingenieure können laut Verwaltung auf die Unterlagen des alten Büros zugreifen.

Der Rat votierte einstimmig für die Beauftragung von SBS-Ingenieure. Denn je mehr Zeit bis zur Sanierung vergeht, umso teurer kommt das marode Bauwerk die Ortsgemeinde. Im Januar fand bereits eine erste visuelle Kontrolle der Schäden durch eine Fachfirma statt. Seit März begutachtet die Ingenieurgesellschaft Borapa alle drei Monate die Brücke. Dieses sogenannte Brückenmonitoring kostet rund 4200 Euro. Zudem müssen die Unterlagen für den Förderantrag bis 14. Oktober bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Neustadt sowie der Kommunalaufsicht des Kreises Bad Dürkheim vorliegen.