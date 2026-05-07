Seit Jahrzehnten engagiert Bernhard Oberhettinger sich in Politik, Schule und Städtepartnerschaften. Nun wurde der 72-Jährige dafür geehrt.

Ein Vierteljahrhundert im Deidesheimer Stadtrat, 15 Jahre davon als Beigeordneter. Dazu Partnerschaftsbeauftragter, Lehrer, Schulleiter. Bernhard Oberhettinger hatte und hat wahrlich nicht wenige Ämter inne. Für sein Engagement wurde der 72-Jährige nun mit dem dritten Platz des Bürgerpreises des Landkreises Bad Dürkheim ausgezeichnet – er teilt ihn sich mit Wolfgang Mildner aus Lambrecht. Die Nähe zur Lokalpolitik wurde Oberhettinger gewissermaßen in die Wiege gelegt, denn sein Vater Norbert Oberhettinger war von 1948 bis 1972 Bürgermeister der Stadt Deidesheim. Er selbst folgte ihm viele Jahre später als Beigeordneter in den Deidesheimer Stadtrat. Seit 2009 ist Oberhettinger Partnerschaftsbeauftragter für die vier Deidesheimer Partnergemeinden. Das sind neben Tihany in Ungarn und Bad Klosterlausnitz in Thüringen vor allem Buochs in der Schweiz und St. Jean de Boiseau in Frankreich, zu denen Bernhard Oberhettinger besonders enge Kontakte hält.

Von der großen Leidenschaft für Frankreich

„Insbesondere in den letzten Jahren hatten wir regen Kontakt nach Frankreich“ erzählt Oberhettinger. Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums des Élysée-Vertrags gab es in Kooperation mit der französischen Partnergemeinde im Rahmen einer Projektwoche eine Ausstellung. „Das war eine sehr schöne Woche damals“, denkt Oberhettinger zurück. Gern erinnert er sich auch an das Jahr 2018. Das Ende des Ersten Weltkrieges jährte sich zum hundertsten Mal, zusammen mit einer Delegation aus Deidesheim besuchte er die französische Partnergemeinde in der Bretagne. Bei der dortigen Feier legten die Deutschen einen Kranz nieder. „Für die Franzosen war das sehr beeindruckend“, berichtet der Deidesheimer. Nur ein Jahr später kamen französische Jugendliche nach Deidesheim zu Besuch. Ähnlich intensiv gestaltete sich der Kontakt zur Schweizer Partnergemeinde Buochs, mit der es ebenfalls regelmäßige, gegenseitige Besuche gibt, ebenso wie nach Thüringen und Ungarn.

Die Begeisterung für Frankreich entwickelte sich bei Oberhettinger mit der Zeit. In seiner Schulzeit lernte er Französisch, als junger Mann kam er mit vielen ausländischen Kindern in Kontakt. Denn nach dem Abschluss seines Studiums war er aufgrund eines Lehrerüberschusses kurzzeitig arbeitslos gewesen und fragte sich, was er machen sollte. Er entschied sich, dazu ein weiteres Studium zu absolvieren, um Kinder mit fremder Muttersprache zu unterrichten. „Ich habe dann in Germersheim und Landau ein zweijähriges Zusatzstudium gemacht. Das war für mich die Eingangstür, um Lehrer werden zu können.“ Seine erste Station als Lehrkraft führte ihn in den 1980er Jahren in die mittlerweile deutschlandweit in den Fokus geratene Gräfenauschule in Ludwigshafen. „Die Probleme waren auch damals schon da, nur nicht ganz so groß wie jetzt“, berichtet der ehemalige Lehrer. Nach 13 Jahren in Ludwigshafen zog es Oberhettinger für zwei Jahre weiter an die Grundschule Ellerstadt-Friedelsheim-Gönnheim, ehe er in Meckenheim Schulleiter wurde.

Bilinguale Grundschule in Deidesheim

Nach wiederum 13 Jahren ergab sich für Oberhettinger die Situation, dass die Stelle des Schulleiters an der Grundschule in seiner Heimatstadt Deidesheim frei wurde, da der dortige Schulleiter in Pension ging. Wie es der Zufall wollte, hatte dieser zuvor aber noch beantragt, dass die Deidesheimer Grundschule zur bilingualen Schule werden sollte, der Unterricht also auch auf Französisch stattfand. „Das war für mich eine große Herausforderung, die aber gut zu mir gepasst hat“, blickt Oberhettinger auf die damalige Zeit zurück. Über viele Jahre waren an der Schule Jahr für Jahr Austauschlehrer aus Frankreich. Eine der Lehrerinnen zog es im Anschluss an eine Schule in Straßburg. So erfuhr Oberhettinger, dass es dort ebenfalls eine bilinguale Schule gibt. „Da habe ich natürlich sofort den Telefonhörer in die Hand genommen und gesagt, dass wir mal vorbeikommen“, erzählt Oberhettinger, der anschließend nach Straßburg fuhr, um eine Kooperation mit der französischen Schule zu initiieren. Diese hat auch heute noch Bestand und seitdem vielen Kindern ermöglicht, Beziehungen zu Gleichaltrigen im Nachbarland zu knüpfen. Das freut den Pensionär – ebenso wie die Auszeichnung des Kreises Bad Dürkheim: „Es ist eine Wertschätzung, die mir Freude bereitet hat. Und auch Motivation ist, weiterzumachen und mich einzubringen“. Er merkt an, dass sein Preis aber auch für all diejenigen gelte, die ebenso wie er jahrelang ehrenamtlich aktiv waren.

Seit seiner Pensionierung widmet sich Oberhettinger außerdem vermehrt dem Netzwerk Cittàslow, um sich für eine nachhaltige und lebenswerte Entwicklung der Stadt einzusetzen.