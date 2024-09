14 aktive Vereinsmitglieder haben im Sommer das Gelände des Boule-Clubs auf der Gänsewiese erneuert. Das teilte der Club-Vorsitzende Ralf Gabriel mit.

Über 250 Arbeitsstunden steckten sie in die drei, mittlerweile über zehn Jahre alten Spielfelder. Die maroden Rundhölzer wurden entfernt und durch witterungsbeständige Dielenbretter ersetzt. Der im Sommer eingeführte Abend-Spieltermin kam bei den Mitgliedern gut an. Nun haben die Mitglieder den Platz für die Winterzeit fit gemacht. Sie ersetzten im September die alten Industriestrahler durch moderne und sparsame LED-Leuchten. Für das größte Spielfeld hatten sie eine ganz neue Flutlichtanlage mit vier Strahlern geplant und errichtet. Inzwischen wurde das neu hergerichtete Boulegelände an der Gänsewiese offiziell in Betrieb genommen. Interessenten sind zu einem Probespiel an den Spieltagen am Dienstag, Freitag und Sonntag eingeladen.