Die Touristen-Informationen Bad Dürkheim, Freinsheim, Wachenheim, Deidesheim und Neustadt an der Weinstraße suchen begeisterte Botschafter der Region und bieten ab Januar 2025 neue Gästeführerschulungen an. In Zusammenarbeit mit dem Verein Deutsche Weinstraße e. V. -Mittelhaardt- und RegioAkademie werden Interessierte in einer kostenpflichtigen Schulung, inklusive Zertifikat, ausgebildet, um die Region fundiert und unterhaltsam zu präsentieren. Die Bewerbungsphase läuft bis 21. Oktober. Weitere Informationen unter www.deutsche-weinstrasse.de sowie bei der RegioAkademie, Tel. 06325-1800-241/-242/-243, regioakademie@pfalzakademie.bv-pfalz.de oder der Tourist-Info Bad Dürkheim, Telefon 06322 935-4501.