Die Bordsteine im hinteren Teil der Weißenbachstraße in Weidenthal seien in einem sehr schlechten Zustand, so Bürgermeister Ralf Kretner (CDU) in einer Sitzung des Bauausschusses. Die Bordsteine sollen in einem patentierten Spezialverfahren repariert werden.

Das sei kostengünstiger als eine komplette Erneuerung der Bordsteine, sagte der Bürgermeister. Eine Spezialfirma aus Leinefelde habe mitgeteilt, dass der Unterbau der Bordsteine weitgehend intakt sei. Damit sei eine Reparatur möglich. Die Bordsteine selbst hätten mittelschwere bis sehr schwere Schäden: So seien unter anderem Teile abgeplatzt und ausgebrochen. 150 Meter Bordstein sollen zum Preis von rund 6400 Euro repariert werden.

Es sei bedauerlich, dass nur ein Angebot zur Ausführung der Arbeiten eingegangen sei, doch es gebe keine andere Möglichkeit, als diese Firma zu beauftragen, sagte Matthias Baumann (SPD). Die Reparatur der Bordsteine sei der Abschluss der Arbeiten in der hinteren Weißenbachstraße, so Kretner.

Ein umgestürzter Baum habe das Edelstahlgeländer am Fahrradweg zwischen Weidenthal und Neidenfels beschädigt, berichtete Kretner. Die Gemeinde Weidenthal sei für den Unterhalt des Weges verantwortlich. Für die Reparatur seien Angebote eingeholt worden, beim günstigsten Angebot betrage der Preis rund 2200 Euro. Inzwischen habe der Weidenthaler Daniel Zeisset angeboten, das Geländer zu reparieren. Die Mitglieder des Ausschusses sprachen sich dafür aus, dieses Angebot von Zeisset anzunehmen. Sollte die ehrenamtlich ausgeführte Reparatur nicht klappen, soll die Firma, die das billigste Angebot gemacht hat, beauftragt werden.