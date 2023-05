Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Deutsche Glasfaser wird voraussichtlich im August dieses Jahres mit dem Glasfaser-Ausbau für schnelleres Internet in Bobenheim am Berg beginnen. Das teilte der Breitbandbeauftragte Bernd Eisenbarth (FWG) in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderats mit. Die Nachfragebündelung des Unternehmens habe einen sehr großen Bedarf ergeben.

36 Prozent der befragten und in Frage kommenden 302 Privathaushalte in der Gemeinde haben laut Eisenbarth einen Zweijahresvorvertrag unterschrieben. „Diese hohe Zahl einige Tage vor dem Ende