Bad Dürkheim hat sie, in Weisenheim am Berg steht eine, und auch in Herxheim am Berg gibt es sie: eine Ladestation für Elektroautos. In Bobenheim am Berg hat die Gemeindespitze ihre Fühler jetzt auch ausgestreckt. Doch die E-Tankstelle hat im Rat nicht nur Befürworter. Das wurde bei der Sitzung des Gremiums am Mittwochabend klar.

Bürgermeister Dietmar Leist (CDU) und die Beigeordneten hatten zu Beginn der Woche mit Vertretern der Pfalzwerke gesprochen. Das Fazit des Ortschefs lautete danach: „Ich bin nach diesem