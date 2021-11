Das Deutsche Rote Kreuz ruft zur Teilnahme am nächsten Blutspendetermin am Freitag, 19. November, 15 bis 20.30 Uhr, in der Ernst-Reuter-Schule auf.

Der DRK-Ortsverein bittet alle, die Blut spenden möchten, sich vorab unter www.spenderservice.net den passenden Termin zu reservieren. So kann jeder ohne Wartezeit und unter höchstmöglichen Sicherheits- und Hygienestandards teilnehmen.

Wer Blut spenden will, muss mindestens 18 Jahre alt sein und sich gesund fühlen. Zum Blutspendetermin muss der Personalausweis mitgebracht werden. Vor der Blutspende werden Körpertemperatur, Puls, Blutdruck und Blutfarbstoffwert überprüft. Im Labor des Blutspendedienstes folgen Untersuchungen auf Infektionskrankheiten. Die eigentliche Blutspende dauert nur fünf bis zehn Minuten, danach bleibt man zehn Minuten entspannt liegen. . Da der Imbiss nach der Blutspende zurzeit nicht stattfindet, gibt es anschließend zur Stärkung Lunchpakete.