In der Ausgewöhnungsstation für Greifvögel und Eulen in Haßloch kümmert sich Einrichtungsleiter Maik Heublein nicht nur um verunglückte Falken, Bussarde, Uhus oder Käuze, sondern hat auch ein Herz für kleine Waldbewohner. An einem Baum neben der Station hängt ein Vogelhäuschen, in dem es immer etwas zu schnabulieren gibt. Das mit dem Buffet hat sich in der Tierwelt der nahen Umgebung offenbar herumgesprochen. Denn regelmäßig bedienen sich Singvögel an der beliebten Futterquelle – wie die Meise, die unser Fotograf im Abflug eingefangen hat und die vermutlich gerade ein paar leckere Körner oder Samen im Schnabel hat.

Daneben freut sich aber auch regelmäßig ein inzwischen recht zutrauliches Eichhörnchen darüber, dass da sozusagen ein gedeckter Tisch nur aufs Zugreifen wartet, hat Heublein beobachtet. Offenbar unterscheiden sich die Geschmäcker der gefiederten Gäste und der buschigen Nagetiere nicht besonders, weil das Häuschen von allen Waldbewohnern gleich stark frequentiert wird. Futterneid ist nicht notwendig: Es ist genug für alle da. Aber wie immer im Leben gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.