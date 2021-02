Die Haßlocher Ferienspielwochen sind eine feste Konstante in Sommerferien: Das Team des Jugend- und Kulturhauses Blaubär arbeitet bereits jetzt an der Erstellung des Programms vom 19. Juli bis 6. August. „Schon im vergangenen Jahr konnten wir unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln ein für Kinder und Teenager abwechslungsreiches Ferienprogramm anbieten. Dies ist auch für die Sommerferien 2021 unser Ziel“, sagt Blaubär-Leiterin Barbara Renner. Um das Ferienprogramms umzusetzen, braucht es Mitstreiter. Gesucht werden Vereine, die das Angebot unterstützen. Denkbar sind Schnuppertrainings oder -workshops. Ebenso können sich Firmen melden, die den Ferienspielwochen-Teilnehmern eine interessante Führung durch ihr Unternehmen bieten. Gesucht werden aber auch Privatpersonen mit Kreativangeboten, indem sie den Teilnehmern beispielsweise ihr Hobby näherbringen. Angebote sollten bis Ende März an den Blaubär gemeldet werden. Anmeldungen und Fragen nimmt das Blaubär-Team unter E-Mail blaubaer@hassloch.de oder Telefon 06324 935-460 entgegen.