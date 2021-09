Das neue Halbjahresprogramm im Jugend- und Kulturhaus Blaubär ist da, Café und Mini-Club haben den Betrieb aufgenommen. Schon jetzt sind wieder Anmeldungen auch für die Herbstferien möglich. Die 2020 verschobene Baumpflanzaktion soll bald nachgeholt werden.

Der Blaubär ist zurück aus der Sommerpause: Das neue Programm fürs zweite Halbjahr ist da, Café und Mini-Club sind bereits wieder geöffnet. Auch Workshops und Theater stehen auf der Liste. „Wir sind froh, unter Einhaltung der geltenden Corona-Bestimmungen ein abwechslungsreiches Programm bieten zu können“, fasst Leiterin Barbara Renner zusammen.

Zum Mini-Club für Grundschulkinder, donnerstags von 15 bis 18 Uhr, müssen Eltern ihren Nachwuchs weiterhin zuvor von montags bis mittwochs per E-Mail an blaubaer@hassloch.de anmelden. Das Café für Besucher ab elf Jahre sei dagegen nur mit Kontaktdatenerfassung „bewusst offen gehalten“ und soll „ein spontanes Kommen und Gehen ermöglichen“, so Ulli Mundt- Hartmann.

Schnuppertag und Projekt

Für die Herbstferien sind in Woche eins die beliebten „Holiday im Blaubär“-Tage von 12. bis 14. Oktober mit Halbtagsbetreuung geplant. Zudem ist ein Kegel-Schnuppertag in der TSG am 11. Oktober und ein Projekt „Geschichten in Bewegung“ für 15. Oktober vorgesehen. In der zweiten Ferienwoche bietet das WWP-Theater einen viertägigen Workshop im Blaubär an. Anmeldung für die Ferienangebote sind laut Gemeinde möglich.

Außer dem Theaterfestival von 15. bis 22. September im Saal Löwer gibt es am 6. November eine verschobene Vorstellung aus dem Vorjahr, in dem der Blaubär 30 Jahre wurde: „Mausekuss für Bär“ ist ein Stück schon für die Jüngsten ab drei Jahre und ihre Familien im Kulturviereck. Im November sollen, auch noch als durch Corona etwas verspätete Geburtstagsaktion, 30 Bäume und Ziergehölze auf dem Gelände der Gemeindewerke gepflanzt werden: Hierfür will der Blaubär weitere Pflanz- und Gießpaten suchen.

Für 27. November ist der „Kreative Adventsmarkt“ in Vorbereitung. Am 16. Dezember plant der Blaubär in Kooperation mit der Gemeindebücherei eine Familienweihnachtsfeier mit dem Stück „Die Hexe Wackelzahn feiert Weihnachten“ im Kulturviereck.

Info

Das Programm mit allen Angeboten und Informationen ist beim Jugend- und Kulturhaus Blaubär, Rathausplatz 5 in Haßloch, oder im Rathaus sowie Bürgerbüro erhältlich. Coronabedingte Änderungen sind möglich. Anmeldungen und Infos: Telefon 06324/935-460. E-Mail blaubaer@hassloch.de (auch für Herbstferien und Workshops).