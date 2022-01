Nicht alle Angebote sind coronabedingt machbar. Dennoch listet das neue Halbjahresprogramm im Jugend- und Kulturhaus Blaubär in Haßloch viele Aktionen auf. Café und Mini-Club gehören dazu, aber auch Betreuungsangebote für die Winter- und Osterferien.

Verzichtet werden muss im ersten Halbjahr 2022 noch weiter auf Kulturveranstaltungen wie die sonst regelmäßigen Konzertangebote, bedauert Blaubär-Leiterin Barbara Renner. Café-Betrieb und Mini-Club seien aber, anders als noch vor einem Jahr, möglich: Hier sei man dank Test- und Impfangeboten deutlich weiter, freut sich das Team.

Das erste Halbjahresprogramm von Februar bis August enthält die thematisch wechselnden Mini-Club-Angebote für Kinder von sechs bis elf Jahre, immer donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl muss immer eine Anmeldung ab Montag der jeweiligen Woche erfolgen. Dazu gibt es eine neue Mail-Adresse nur für die Anmeldungen: anmeldung-blaubaer@hassloch.de.

Für den Café-Betrieb ist laut Blaubär-Team derzeit keine Anmeldung erforderlich. Teilnehmer ab zwölf Jahren müssen aber, wenn sie noch nicht geimpft sind, einen negativen Schnelltest vorlegen oder bei Bedarf einen solchen unter Aufsicht im Blaubär machen.

Im Programm sind auch die Angebote für die Winter- und Osterferien. Zunächst können die beliebten „Holiday-im- Blaubär“-Tage am 22., 23. und 24. Februar mit Halbtagsbetreuung von 9 bis 14 Uhr für Kinder von sechs bis elf Jahren ab sofort gebucht werden. Am 25./26. Februar steht ein Töpferworkshop für Kinder ab acht Jahren auf dem Plan. Für die rechtzeitige Planung der Ferienspielwochen im Sommer können Vereine, Unternehmen oder Privatpersonen schon jetzt Angebote für Aktionen machen.

PROGRAMM UND ANMELDUNG

Das neue Halbjahresprogramm ist beim Jugend- und Kulturhaus Blaubär, Rathausplatz 5 in Haßloch, im Rathaus oder Bürgerbüro erhältlich sowie online auf www.hassloch.de und www.blaubaer-hassloch.de abrufbar. Pandemiebedingte Änderungen sind immer möglich. Anmeldungen: Telefon 06324 935-460 oder per E-Mail an anmeldung-blaubaer@hassloch.de. Allgemeine Anfragen: telefonisch oder weiterhin an blaubaer@hassloch.de.