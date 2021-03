Trotz der jüngst beschlossenen Lockerungen kann das Haßlocher Jugend- und Kulturhaus Blaubär noch nicht in den Regelbetrieb zurückkehren. Aber zwei Workshops noch vor Ostern sollen etwas Abwechslung bieten.

Reguläre Angebote im Blaubär wie der Mini-Club oder der Café-Treff müssen aufgrund der pandemiebedingt geltenden Kontaktbeschränkungen noch immer pausieren. Dafür gibt es zwei Workshops für Familien: Um das Hygienekonzept und alle Vorsichtsmaßnahmen einhalten zu können, werden sie in unterschiedlichen Räumen für einzelne Teilnehmer oder Haushalte durchgeführt. Eine vorherige Anmeldung ist Pflicht.

Los geht es am Freitag, 26. März, wenn die „Kreative Holzwerkstatt“ von 15 bis 18 Uhr für Kinder ab acht und ihre Eltern öffnet. Gegenstände aus Holz werden gestaltet: ein Willkommensschild in Eierform, Holzhasen als Tischdeko, ein buntes Huhn zum Aufhängen, eine Tulpe fürs Fensterbrett und weitere Motive aus Sperrholz. Bei großer Nachfrage soll es am Montag, 29. März, 14 und 17 Uhr, einen Zusatztermin geben.

Am Samstag, 27. März, steht von 10 bis 13 Uhr „Österliche Frühlingsdeko“ an. Dieser Workshop ist für Kinder ab sechs Jahren und ihre Eltern gedacht. Aus Materialien wie Papier, Stoff, Filzwolle, Kunststoff und Weidekränzen entstehen bunte Papierhühner, Filz- oder Stoffhasen, Eierstecker für Hof und Garten, eine dekorative Pflanzdose und ein Küken-Papp-Ei zum Befüllen. Ein möglicher Zusatztermin wäre Montag, 29. März, 10 bis 13 Uhr.

ANMELDUNG UND KONTAKT

Beide Workshops erfordern eine vorherige Anmeldung beim Jugend- und Kulturhaus Blaubär, Rathausplatz 5 in Haßloch, Telefon: 06324/935-460. Für jeden Workshop fällt ein Kostenbeitrag von 12 Euro pro Teilnehmer an. Weitere Bastel- und Rezeptideen sowie alle Spielevorstellungen in Zusammenarbeit mit der Gemeindebücherei Haßloch gibt es online auf dem eigenen Youtube-Kanal „Jugend- und Kulturhaus Blaubär“ auf Abruf.