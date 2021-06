Das Haßlocher Jugend- und Kulturhaus Blaubär öffnet ab sofort wieder den Mini-Club und das Teenie-Café. Das teilt die Gemeinde Haßloch mit. Auch bei den Ferienspielwochen tut sich etwas.

In den vergangenen Wochen und Monaten hat das Blaubär-Team für die Einzelangebote nur wenige Kinder im Blaubär begrüßen können. „Mit dem Start des Teenie-Cafés am Mittwoch sowie dem Start des Mini-Clubs am Donnerstag freuen wir uns, wieder zu unserem regulären Programmangebot zurückkehren zu können“, informiert das Blaubär-Team.

Bis zum Beginn der Sommerferien ist das Teenie-Café dienstags, 15 bis 19 Uhr, sowie mittwochs und freitags, 15 bis 20 Uhr geöffnet. Das Angebot wird laut Team auch weiterhin bewusst offen gehalten und soll interessierten Jugendlichen ein spontanes Kommen und Gehen ohne vorherige Anmeldung ermöglichen, allerdings ist die Besucheranzahl begrenzt. Ebenso erfolge die Erfassung der Kontaktdaten.

Programm für Ferienspielwochen

Der Mini-Club öffnet immer donnerstags zwischen 15 und 18 Uhr und bietet eine bunte Mischung aus Spiel- und Bastelangeboten. Zum Start soll eine individuelle Mosaikdose für kleine Schätze gebastelt werden. Im Gegensatz zum Café-Betrieb ist für den Mini-Club allerdings eine Anmeldung erforderlich. Das Konzept aus dem vergangenen Jahr hat sich bewährt. Dementsprechend können Eltern ihre Kinder montags bis mittwochs über die E-Mail blaubaer@hassloch.de für den Mini-Club am Donnerstag der jeweiligen Woche anmelden. Im Mini-Club selbst werden alle in Kleingruppen aufgeteilt und im gesamten Blaubär-Gebäude (Café, Mehrzweckraum, Hof und Bastelraum) verteilt. Es gilt die aktuelle Coronaverordnung des Landes: Hygiene- und Abstandsregeln sowie die Maskenpflicht sind zu beachten. Gegebenenfalls sind Selbsttests erforderlich, diese stehen kostenlos vor Ort zur Verfügung. Alternativ werden negative Testnachweise anerkannt, die nicht älter als 24 Stunden sind.

Auch die Planungen für die Ferienspielwochen während der ersten drei Sommerferienwochen schreiten voran. „Die neuen Programmhefte sind endlich da und wir sind zuversichtlich, dass alles wie geplant stattfinden kann“, freut sich Blaubär-Leiterin Barbara Renner. Die Hefte sind in vielen Geschäften, im Rathaus, in der Bücherei, im Bürgerbüro, im Blaubär und an anderen Orten erhältlich und werden jetzt in den Schulen verteilt.