Der Betrieb im Jugend- und Kulturhaus Blaubär geht auch im „Lockdown light“ weiter. Allerdings dürfen teilweise nur weniger Teilnehmer die Angebote nutzen, und sie werden direkt in kleinere Gruppen eingeteilt. Der geplante Adventsmarkt für Bastler ist in der gewohnten Form nicht umsetzbar, deswegen arbeitet das Team an einer neuen Lösung.

Das Angebot des Jugend- und Kulturhauses Blaubär fällt in den Bereich „Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit“, sagt Gemeinde-Pressesprecher Marcel Roßmann: Deshalb sei es entsprechend der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung auch erlaubt.

Derzeit gleicht das Blaubär-Team sein bestehendes Hygienekonzept exakt mit den Vorgaben des Landes ab. Doch Probleme sind laut Mitarbeiterin Ulli Mundt-Hartmann hier nicht in Sicht: „Es unterscheidet sich nicht wesentlich von dem, was wir vor Ort bereits umsetzen.“

Trotz allem stehen laut Gemeinde auch diesmal „kleinere Änderungen“ auf dem Plan. Beim Mini-Club etwa reduziert der Blaubär die Zahl seiner Teilnehmerkinder auf maximal 21, bisher durften noch 27 mitmachen. Der vorherige Anmeldeablauf bleibt dafür aber bestehen, heißt es von Seiten der Verwaltung: Eltern können ihre Kinder immer von montags bis mittwochs per E-Mail an blaubaer@hassloch.de für den Mini-Club am Donnerstag der jeweiligen Woche anmelden.

Im Mini-Club selbst werden die Teilnehmer in drei Kleingruppen mit jeweils sieben Kindern eingeteilt. Um die Abstandsregeln einhalten zu können, wird das Team das gesamte Blaubär-Gebäude mit Café, Mehrzweckraum, Hof und Bastelraum nutzen: „Wir sind froh, die Angebote im Blaubär aufrechterhalten zu können“, sagt Jugenddezernent Claus Wolfer (FWG).

Der Nachmittagstreff im Blaubär läuft laut Verwaltung ebenfalls regulär weiter. Hier ist bisher keine Anmeldung erforderlich. Die Kontaktdaten müssen wie gewohnt erfasst werden, und es gelte auch hier eine Zugangsbegrenzung und das Konzept, die vorhandenen Räume optimal zu nutzen.

Der schon länger für den 28. November geplante „Adventsmarkt“, bei dem es im Blaubär sonst jedes Jahr Bastelangebote für Advent und Weihnachten gibt, wird laut Roßmann diesmal „in seiner altbekannten Form nicht stattfinden können“. Als Ersatz will das Team im Dezember mehrere, weihnachtliche Workshops möglich machen, die nur mit vorheriger Anmeldung besucht werden können: Alle Einzelheiten und Termine seien aber wie immer von der weiteren Entwicklung abhängig und daher nicht vor Mitte November planbar.