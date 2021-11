Der Kreative Adventsmarkt im Jugend- und Kulturhaus Blaubär findet auch in diesem Jahr statt. Am Samstag, 27. November, wird zwischen 12 und 16 Uhr gewerkelt und gebastelt.

Erneut möchte der Adventsmarkt kreativen Bastelfans die Gelegenheit bieten, schöne Dekorationen und Geschenke selbst anzufertigen. Zur Auswahl stehen mehrere Angebote. Bei „Reben und Licht“ entstehen beim Ausschmücken von Rebenpyramiden und -sternen mit Lichterketten und Kleindeko weihnachtliche Hingucker. In der Holzwerkstatt werden Engeln, Schneemänner und Wichtel aus Holz gestaltet. Mit Makramee werden Schneeflocken, Sterne oder Weihnachtsbäume geknotet. In der Confiserie werden feine Pralinen und Konfekt hergestellt. „Deko-Mix“ bietet ein buntes Allerlei aus Motiven und Material. In der Näh- und Filzstube steht eine Materialauswahl für Tannenbaum, Engel und Wichtel bereit.

Besucher ab zehn Jahren dürfen sich für einen Eintritt von 1,50 Euro im Haus umschauen und spontan für ein Angebot entscheiden (jüngere Kinder nur in Begleitung). Die Kosten für die einzelnen Arbeiten werden nach Materialverbrauch berechnet. Eine Anmeldung ist erforderlich (06324 935-460 oder blaubaer@hassloch.de). Die Besucherzahl ist begrenzt. Es gilt die 2G-Regel, im Haus ist Maskenpflicht. Die Luca-App zur Registrierung kann genutzt werden.

Das Blaubär-Café ist von 12 bis 16 Uhr geöffnet.