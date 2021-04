Im Jugend- und Kulturhaus Blaubär sind weiterhin Einzeltermine für eine stundenweise Lernbetreuung möglich. „Wir können beispielsweise bei Schularbeiten helfen und bieten in unseren Räumlichkeiten eine ruhige Atmosphäre, in der man sich ausreichend konzentrieren kann. Darüber hinaus ist es für die Kinder auch mal ein Tapetenwechsel“, so Blaubär-Leiterin Barbara Renner. Das Angebot richtet sich schwerpunktmäßig an Eltern mit Kindern im Grundschulalter. Auch hierfür ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Wann der Blaubär wieder regulär öffnen und den Mini-Club sowie den Café-Treff anbieten kann, ist noch nicht absehbar.