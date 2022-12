Rathaus und Feuerwehr sind im Falle eines Blackouts wichtige Anlaufpunkte für die Bürger. Deshalb ist es besonders wichtig, dort die Stromversorgung sicherzustellen. In der Theorie sind solche Szenarien durchgespielt. Klappt das auch in der Praxis?

Jede Woche tritt sich im Haßlocher Rathaus eine Task Force. Sie besteht aus der Verwaltungsspitze und Fachbereichsleitern sowie Vertretern von Feuerwehr, Polizei und Gemeindewerken. Die Aufgabe: Vorbereitung für den Fall eines Blackouts in der Folge einer möglichen Gasmangellage. Die kritische Infrastruktur in der Gemeinde soll im Ernstfall möglichst aufrechterhalten werden. Das läuft in enger Abstimmung mit der Kreisverwaltung Bad Dürkheim, die als übergeordnete Behörde für den Brand- und Katastrophenschutz zuständig ist.

Auf dem Papier ist bis ins Detail festgehalten, was im Falle eines Falles zu geschehen hat. Aber nur ein Praxistest kann zeigen, ob die Abläufe wie geplant funktionieren und ob tatsächlich alles wie am Schnürchen läuft. Und das wurde nun bei einer gemeinsamen Übung von Gemeindeverwaltung und Feuerwehr ausprobiert.

Reibungslos funktioniert

Von der Gemeinde begleiteten der Erste Beigeordnete Carsten Borck, Fachbereichsleiter Wolfgang Jünger und Mitarbeiter der EDV den praktischen Testlauf. Sowohl das Rathaus als auch die Feuerwehr wurden für die Übung vom Stromnetz getrennt, um zu sehen, ob im Fall eines flächendeckenden Stromausfalls die Versorgung über das Notstromaggregat sichergestellt werden kann. Das Ergebnis laut Verwaltung: Der Test hat reibungslos funktioniert. Alle relevanten Systeme der Feuerwehr konnten mittels Notstrom hochgefahren werden. Auch das wenige Meter entfernte Rathaus konnte über den Zugangspunkt an die Notstromversorgung angeschlossen werden. Hier funktionierte die Fremdeinspeisung ebenfalls reibungslos. Die Übung war aus Sicht aller Beteiligten daher ein voller Erfolg.

Das Notstromaggregat bei der Feuerwehr wird mit Diesel betrieben. Gleiches gilt für das Aggregat bei der Polizei sowie bei den Gemeindewerken. Über das Aggregat bei den Werken wird die Wasser- und Abwasserversorgung für Haßloch auch im Fall eines Blackouts sichergestellt. Damit die Aggregate über einen längeren Zeitraum betrieben werden können, werden über die Gemeindeverwaltung Dieselvorräte angeschafft.

Vier Anlaufstellen bei komplettem Stromausfall

Zudem gibt es im Fall eines flächendeckenden Stromausfalls Anlaufstellen, von denen aus ein Notruf abgesetzt werden oder man sich Hilfe und Informationen von Einsatzkräften geben lassen kann. Wenn das Telefonnetz länger als 30 Minuten nicht zur Verfügung steht und deshalb kein Notruf abgesetzt werden kann, werden Notrufstützpunkte eingerichtet: im Feuerwehrgerätehaus in der Schillerstraße, in der Ernst-Reuter-Schule in der Martin-Luther-Straße, auf dem Rewe-Parkplatz in der Lindenstraße und bei der Polizeiinspektion in der Meckenheimer Straße.

Darüber hinaus nutzt die Gemeinde in diesem Fall Schaukästen im Ort, etwa am Rathaus oder am Bahnhof, um über Aushänge über die aktuelle Lage zu informieren, wenn alle sonstigen Kommunikationskanäle einmal nicht funktionieren sollten. Unterstützend sind auch Lautsprechdurchsagen von Polizei und Feuerwehr denkbar.

„Bei einem großen Stromausfall ist davon auszugehen, dass die Wehr in der Anfangsphase zu mehreren Parallel-Einsätzen ausrücken muss“, erklärt der Haßlocher Wehrleiter Marco Himmighöfer. Es sei davon auszugehen, dass Personen in steckengebliebenen Aufzügen die Hilfe der Feuerwehr brauchen und auch Gefahrenmeldeanlagen ausgelöst werden. „Genau deshalb ist es wichtig, dass von Beginn an im Falle eines Stromausfalls viele helfende Hände vor Ort sind und die Abläufe geübt werden“, so Himmighöfer.

Notstromaggregat der Feuerwehr

Der Feuerwehr steht für die Ersatzstromversorgung des Gerätehauses ein Notstromaggregat mit einer Leistung von 160 Kilovolt-Ampere zur Verfügung. Da sich das von einem Dieselmotor betriebene Aggregat auf einem Anhänger befindet, kann es auch dezentral eingesetzt werden. Nachdem alle Wehrleute am Gerät die Inbetriebnahme und wichtige Schaltmechanismen üben konnten, wurde das komplette Feuerwehrgerätehaus vom Stromnetz getrennt und Strom über das Aggregat eingespeist. Alle einsatzrelevanten Verbraucher wurden zugeschaltet, was ebenso problemlos möglich war wie der Anschluss des Rathauses an die Notstromversorgung.

Fazit der Feuerwehr: Die Übung war ein Erfolg, alle geplanten Strukturen und Schaltungen haben funktioniert, die geplanten Maßnahmen gegriffen. Im Falle eines Energieausfalls ist Haßloch nach Ansicht des Wehrleiters „gut aufgestellt“.