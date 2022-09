In ihrem Namen klingen alte Legenden mit, die vom Lieben und Warten handeln: Noch blüht in diesen Tagen bei uns die ausdauernde Wegwarte. Bis weit in den Oktober zeigt uns der hübsche Korbblütler sein Himmelblau. Als Tiefwurzler gedeiht die anspruchslose Pflanze auf sonnigen Standorten, vor allem an Weg- und Straßenrändern und auf Brachflächen. Hier locken ihre leuchtenden Zungenblüten viele Bienen, Schwebfliegen und Schmetterlinge an.

Der Volksglaube deutet die Wildblume gern als Symbol treuer Liebe. In der Überlieferung gilt sie als eine verwandelte Frau, deren Sehnsucht unerfüllt blieb. Eine dieser Geschichten berichtet davon, wie der Krieg ein junges Paar trennte und die Liebende seitdem immerzu am Wegrand stand. Während sie auf die Rückkehr des Geliebten wartete, rieten ihr wohlmeinende Menschen, die Hoffnung aufzugeben: Er sei gefallen und werde nicht wieder kommen. Sie aber blieb auf ihrer Warte, bis sie nach Jahren in eine blau blühende Blume verwandelt wurde.

Manchmal, aber viel seltener, blüht die Wegwarte nicht blau, sondern weiß. Früh am Morgen öffnet sie sich und ab Mittag schließt sie sich wieder. Dann bleibt die sagenumwobene Wegwarte eher unauffällig und wird von den meisten Menschen übersehen.