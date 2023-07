Droht im Freinsheimer Verbandsgemeinderat die nächste Spardiskussion um ein neues Feuerwehrhaus?

2016 mussten die Kallstadter Feuerwehrleute ertragen, wie im Verbandsgemeinderat um ihr dringend benötigtes Feuerwehrhaus eine unsägliche Spardebatte entbrannte. Jetzt könnte es den Erpolzheimern ähnlich ergehen, denn einige Wortmeldungen wiesen am Dienstag bereits in diese Richtung. So wurde auf einmal nach der Mannschaftsstärke der Erpolzheimer Wehr gefragt und davor gewarnt, bei den Planungen nicht noch mehr draufzusatteln.

Als das Feuerwehrhaus in Kallstadt 600.000 Euro kosten sollte, ging der Rat wegen einer Steigerung von zehn Prozent auf die Barrikaden. Heute wären die Ratsmitglieder wohl froh, sie hätten noch einmal eine solche Summe auf dem Tisch. Nach derzeitiger Schätzung wird das Erpolzheimer Haus zirka 1,1 Millionen Euro kosten.