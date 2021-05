Eckig, dunkelgrau, anthrazit. So in etwa sehen die drei häufigsten optischen Merkmale für den guten alten Einfamilien-Briefkasten aus. Eintönig, nicht wahr? Das hat sich bestimmt auch ein Bastler in Lambrecht gedacht und seinen Kasten in eine Quiz-Box für heiteres Beruferaten umgewandelt. Eben fast so wie in der klassischen Rateshow „Was bin ich?“ mit Robert Lembke, die ab 1955 in Schwarzweiß anlief und über ein Jahrzehnt später der Renner im Farbfernsehen wurde. Nix Grau.

Also, nochmal zusammengefasst: Jetzt prangt eben ein bunter Spielzeugmann einer bekannten Plastikspielzeugfirma aus dem fränkischen Zirndorf auf einem anthrazitfarbenen Einfamilien-Briefkasten im pfälzischen Lambrecht. Den sieht man auch im Novembernebel ohne Probleme. Und dank ihm weiß die angesprochene Berufsgruppe ohne großes Suchen sofort, wo die auszuliefernde Post gut und sicher unterzubringen ist. Meist werden „Lieferwünsche“ am Briefkasten sonst ja eher mit umgekehrter Psychologie vorgetragen. „Keine Werbung“ bedeutet eben am Ende auch nichts anderes als „Bitte hier nur meine Post einwerfen“. Das bringt der kleine „Mini-Jobber“ auf der Postbox doch viel charmanter und eindeutiger rüber. Ohne große Worte.

Sehr ausbaubar, diese kreative Idee. Mit gutem Kleber haftet sicher auch ein Mini-Müllwerker auf der Tonne oder ein Plastik-Pizzabote an der Türklingel. Ordentliche Arbeit bei jedem Wetter – ganz wie die großen Vorbilder im Alltag eben.