„Die ausgestellten Bilder wirken wie Malereien, sind aber tatsächlich Fotografien“, sagt Birte Kraft aus Bad Dürkheim, deren Motive im Rahmen der Reihe „Kunst im Treppenhaus“ in der Gemeindebücherei zu sehen sind.

Die Ausstellung mit ungewöhnlichen Blickwinkeln und Aufnahmen aus nächster Nähe trägt den Titel „Spiegelungen“. Der Druck auf Leinwand verstärkt den Effekt, und die Fotos wirken wie gemalt. „Deshalb nenne ich meine Motive auch Fotokunst“, sagt Birte Kraft. Sie ist in Hamburg geboren, zog aber vor mehr als 15 Jahren in die Pfalz. Vom Beruf her Übersetzerin für Englisch und Französisch, „übersetzt“ sie heute lichtvolle Stimmungen der Natur in Kunstwerke auf Leinwand. „Viele Motive sind beispielsweise am Isenachweiher in Bad Dürkheim entstanden“, so die zweifache Mutter. Ihre erste Kamera bekam sie bereits im Alter von zehn Jahren, doch die Leidenschaft für die Fotografie entwickelte sich erst deutlich später, als sie die Digitalfotografie kennenlernte. Ihre erste Ausstellung hatte sie im Sommer 2017 in Deidesheim. Es folgten Ausstellungen in Bad Dürkheim und Großkarlbach. In Haßloch sind die Fotobilder von Birte Kraft nun zum ersten Mal zu sehen. Der Kontakt nach Haßloch ist durch Bücherei-Mitarbeiterin Gaby Huhn entstanden. „Kunst im Treppenhaus“ habe sich inzwischen gut etabliert und werde von immer mehr Besuchern wahrgenommen, sagt Bürgermeister Tobias Meyer.

Die Ausstellung „Spiegelungen“ ist noch bis Ende Oktober zu den üblichen Öffnungszeiten im Treppenhaus der Gemeindebücherei zu sehen.