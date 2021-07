Die ehemalige Gaststätte „Birkenhof“ in der Hauptstraße soll im zweiten Quartal 2022 abgerissen werden, sagte Bürgermeister Ralf Kretner (CDU) in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch.

Über das Gelände des Gebäudes soll ein Teil der Überquerung führen, mit der der Bahnübergang in der Weißenbachstraße ersetzt werden soll. Vor dem Abriss müsse ein Schadstoffgutachten erstellt werden, so Kretner. Die Ratsmitglieder gaben einstimmig ein Gutachten bei der Neustadter Firma Ibes Baugrundinstitut zum Preis von knapp 5600 Euro in Auftrag.

Es müsse noch geklärt werden, wer die Kosten für die Beseitigung eventuell vorhandener Schadstoffe übernehmen muss, sagte Kretner. Das Gebäude hatte im Juni 2019 gebrannt. Für die Beseitigung der durch den Brand beschädigten Teile des Anwesens hatte die Brandversicherung die Kosten übernommen. Es werde geprüft, ob die Versicherung auch für die Beseitigung eventuell vorhandener Schadstoffe, die durch den Brand entstanden sind, zahlen muss, sagte Kretner.