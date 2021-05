Erneut muss die Suche nach einem alternativen Standort für die Bikerbahn an der Raiffeisenstraße aufgenommen werden. Dies hat Wolfgang Jünger, Abteilung Bauen und Umwelt, in der jüngsten Sitzung des Bau-, Verkehr- und Entwicklungsausschuss (BVE) mitgeteilt.

Die Dirt-Bike-Anlage befindet sich derzeit auf dem firmeneigenen Gelände der Firma Ardagh, die den Vertrag bereits zum 31. Juli 2019 gekündigt hatte. Grund: Eigenbedarf. Bislang darf die Anlage noch genutzt werden. Laut Verwaltung liegen keine Informationen vor, wann Ardagh seine Planungen realisieren will.

Vor rund zwei Jahren hatte die Suche nach alternativen Standorten der Bikerbahn und des Werferplatzes begonnen. Die Verwaltung prüfte zahlreiche Alternativstandorte hinsichtlich der Eignung. Zuletzt hatte sich der BVE in seiner Septembersitzung 2020 mehrheitlich für den so genannten Böhler Bogen, eine Freifläche nahe der Siebenpfeiffer Realschule Plus und Fachoberschule als geeigneten Standort für die Bikerbahn ausgesprochen.

Allerdings gehört die Fläche dem Kreis Bad Dürkheim und ist Teil des Bebauungsplans „Schulzentrum – Teilplan 1“. Dort ist laut Verwaltung festgesetzt, dass lediglich Schulgebäude sowie alle baulichen Anlagen und Einrichtungen, die mit der Hauptnutzung in direktem Zusammenhang stehen, zulässig sind. Zulässig sind außerdem alle zur Schule gehörenden Spiel- und Sportanlagen. Da eine Bikerbahn aber nicht in direktem Zusammenhang mit der Schule steht und für Freizeitaktivitäten vorgesehen ist, ist eine Änderung des Bebauungsplans notwendig.

Allerdings wird dies nicht möglich sein. Das kommunale Gebäudemanagement bei der Kreisverwaltung hat mitgeteilt, dass der vorgesehene Standort eine Grünablagefläche ist. Außerdem habe sich dort ein Biotop entwickelt und der Bereich wird für Unterrichtszwecke benötigt. Darüber hinaus befürchtet die Kreisverwaltung eine Lärmbelästigung. Wie auch früher favorisierte Standorte (Gelände in der Werkstraße, Fläche hinter der Gottlieb-Wenz-Schule) lässt sich damit auch dieser Standort nicht realisieren. In einer der nächsten Sitzungen des BVE soll laut Erstem Beigeordneten Carsten Borck erneut beraten werden.