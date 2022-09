Zwei Bewerbungen für das Amt der Bierfestkönigin 2022 sind bei der Gemeindeverwaltung eingegangen, hat Pressesprecher Marcel Roßmann auf Anfrage mitgeteilt.

Damit werde es bei der Wahl am Donnerstag, 22. September, auf jeden Fall keine Verliererin geben: Denn eine Kandidatin werde die Gemeinde beim Fest selbst und in den nächsten zwölf Monaten als Bierfestkönigin repräsentieren, die andere ihr als Bierfestprinzessin zur Seite stehen. Erstmals hätte es in diesem Jahr eine männliche Bierfesthoheit geben können, denn nicht nur Frauen hatten diesmal kandidieren können. Bewerbungen von Männern waren indes nicht eingegangen.

Die Wahl und Krönung der neuen Bierfestkönigin findet am 22. September, dem Vorabend der offiziellen Festeröffnung, um 20 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) im Festzelt statt. Bereits ab 15 Uhr gibt es an diesem Tag einen „Nachmittag für Junggebliebene“ im Festzelt mit den „Wonderfrolleins“ (Eintritt frei). Durch den Krönungsabend führt RPR1-Moderator Ralf Schwoll, musikalische Unterstützung gibt es von der Band SmoKingZ. Eintritt drei Euro (Eintrittsband als Zugangsberechtigung erhältlich bei der Tourist Info oder direkt vor Ort). Weil das Andechser Bierfest in den vergangenen beiden Jahren ausgefallen war, hat die 2019 gekürte Bierfestkönigin Lena Roth mit drei Jahren eine ungewöhnlich lange Amtszeit hinter sich.