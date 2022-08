Noch knapp 14 Tage kann sich bewerben, wer nächste Bierfesthoheit in Haßloch werden will. In diesem Jahr können erstmals nicht nur Frauen für das Amt kandidieren.

Beim Andechser Bierfest 2022 könnte zum ersten Mal ein Bierfestkönig gekürt werden, der die Veranstaltung und anschließend ein Jahr lang die Gemeinde bei verschiedenen Anlässen repräsentiert. Weil das „Andechser“ in den vergangenen beiden Jahren ausgefallen ist, hat die 2019 gekürte Bierfestkönigin Lena Roth mit drei Jahren eine ungewöhnlich lange Amtszeit hinter sich.

Voraussetzung für eine Bewerbung als Bierfesthoheit ist das Mindestalter von 18 Jahren. Wer auf den Thron will, sollte außerdem aus dem Landkreis Bad Dürkheim kommen. Wünschenswert ist ein Interesse am Getränk Bier, vor allem an dem vom „Heiligen Berg“. Kontakt- und Kommunikationsfreude sind ebenfalls wichtig. Ebenso sind Kenntnisse über das Andechser Bierfest sowie über die zu vertretenden Regionen von Vorteil.

Die Bierfesthoheit repräsentiert die Gemeinde Haßloch sowie die Landkreise Bad Dürkheim und Starnberg. Zu den Aufgaben gehört zum Beispiel die Teilnahme an Festzügen und Messen. Darüber hinaus warten Termine in Haßloch sowie in den beiden Partnerlandkreisen Bad Dürkheim und Starnberg auf die Bierfesthoheit, bei denen sie das Andechser Bierfest und die pfälzisch-bayerische Gastfreundschaft regional und überregional vertreten wird.

Der Bewerbungsbogen kann unter www.hassloch.de heruntergeladen werden. Der Bogen mit Foto oder Bewerbungsvideo muss bis 28. August geschickt werden an: Gemeindeverwaltung Haßloch, Bereich Veranstaltungen, Rathausplatz 1, 67454 Haßloch, oder per E-Mail an veranstaltungen@hassloch.de. Unter allen Bewerbungen, die bis 28. August eingehen, werden die Finalisten von einer Jury ausgewählt.

Der Wahlabend mit der Krönung findet am Donnerstag, 22. September, dem Vorabend der offiziellen Eröffnung des Bierfests, statt.