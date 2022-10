Auf den ersten Blick sieht der Kasten aus wie ein gewöhnlicher alter Kaugummiautomat. Nur nicht in klassischem Rot, sondern in knalligem Gelb. Und wenn man 50 Cent einwirft, plumpst keine bunte Kugel ins Ausgabefach, sondern eine Kapsel mit Saatgut für Blumen. In Deidesheim hängt der erste Bienenfutterautomat der Region.

Schwere Zeiten für Bienen: Weltweit schwinden die Populationen dieses für unser Ökosystem so wichtigen kleinen Insekts. Etwa ein Drittel aller landwirtschaftlichen Nutzpflanzen werden von Bienen bestäubt, die Pollen bei ihrer Nahrungssuche von Blüte zu Blüte weitertragen. Auch bei der Erhaltung der Artenvielfalt spielen sie eine zentrale Rolle, weil sie für die Verbreitung zahlreicher Pflanzen sorgen, die wiederum andere Tierarten als Nahrungsquelle brauchen. Nicht zuletzt der Mensch trägt zum globalen Bienensterben bei, indem er die Umwelt immer bienenunfreundlicher gestaltet.

Jeder kann aber auch dazu beitragen, das Überleben der Bienen zu sichern. Denn Bienenschutz gibt es jetzt sogar aus dem Automaten. Die ebenso einfache wie geniale Idee dazu hatte vor drei Jahren Sebastian Everding aus Dortmund. Alte Kaugummiautomaten, die früher an vielen Hauswänden hingen und heute oft still vor sich hinrosten, bekommen ein zweites Leben eingehaucht: Sein Unternehmen rüstet die originalen Kästen aus den 1960er- bis 1990er-Jahren in liebevoller Handarbeit zu Bienenautomaten um. Statt bunter Kaugummikugeln und Plastikspielzeug in Plexiglaskugeln spucken sie Mehrwegkapseln mit regional angepassten Samenmischungen und Blumenzwiebeln aus. Das Saatgut wird auf dem Balkon oder im Garten eingepflanzt – und wenn es dann blüht, freut sich nicht nur der Mensch über den schönen Anblick, sondern auch die Biene über das Futter.

Was zunächst als Einzelstück gedacht war, entwickelte sich Anfang 2020 in fachlicher Kooperation mit der Initiative „Bienenretter“ des Frankfurter Instituts für nachhaltige Entwicklung (FINE) zu einem bundesweiten Projekt. An mittlerweile über 260 Standorten in Deutschland betreiben Vereine, Schulen, Kitas, Kommunen, Unternehmen oder Privatpersonen mit viel Engagement Automaten, an denen man sich die mit Blumensamen gefüllten Kapseln ziehen kann. Das Sozialunternehmen Bienenretter Manufaktur stellt das Füllmaterial mit heimischen Pflanzen zum Selbstkostenpreis zur Verfügung. Vom Verkauf jeder Kapsel geht ein Förderbeitrag an die Bienenretter-Bildungsarbeit.

Seit August hängt nun auch vor der städtischen Kindertagesstätte „Vogelnest“ in der Deidesheimer Turmstraße 2a so ein Bienenfutterautomat. Kita-Leiterin Uli Stepic hatte im Radio von den Bienenautomaten gehört, die Idee toll gefunden und gleich mal gegoogelt, wie sich auch die Kita „Vogelnest“ an der Aktion beteiligen kann, wie sie im Gespräch mit der RHEINPFALZ erzählt. Persönlich holte sie den quietschgelben Kasten – dem man sein Vorleben als Kaugummiautomat an kleineren Schrammen ruhig ansehen darf – in Dortmund ab. Zusammen mit der ersten Saatgut-Füllung belief sich die Investition nach ihren Angaben auf rund 500 Euro, die aus Spendengeldern finanziert werden konnten. „Die Resonanz ist sehr gut“, freut sie sich. Die erste Füllung mit 100 Kapseln ist bereits weg. Jetzt ist der Bienenautomat frisch befüllt worden, diesmal mit Krokus-Knollen, die im zeitigen Frühjahr blühen.

Warum Frühblüher so wichtig für Bienen sind, erklärt Christian Bourgeois von der Initiative „Bienenretter“: „Bienenfreundliche Krokusse und andere Frühblüher sind eine extra frühe Bienennahrung und besitzen einen hohen Pollen- und Nektarwert.“ Besonders nach Dürrejahren wie 2022 sind nach seinen Angaben Frühblüher wichtig, wenn andere Pflanzenarten vertrocknet sind und somit als Nahrungsquelle ausfallen. Frühblüher mit Knollen und Zwiebeln wie Krokusse halten sommerliche Dürre besser aus als andere Pflanzenarten und trotzen auch Frösten. Bourgeois: „Frosteinbrüche können Bienenvölker mit wenig Pollenvorrat, die sich bereits in der Brutablage befinden, empfindlich treffen. Da sind die robusten Krokusse eine willkommene Nahrungsunterstützung.“

„Vielerorts wird es wegen der Dürre dieses Jahres im nächsten Frühjahr an ausreichend Futter für die kleinen Freunde fehlen“, ergänzt Kita-Leiterin Uli Stepic. Deshalb hält sie es für besonders wichtig, dass ihre Kita mit dem Bienenautomat einen Beitrag zum Schutz der schwarz-gelben Insekten leisten kann. Das „Vogelnest“ ist nach ihren Worten auch in anderen Bereichen nachhaltig unterwegs, hat eine Waldgruppe eröffnet und ist ins Deidesheimer Cittaflow-Netzwerk eingebunden. Nicht zuletzt spielen Bienen immer wieder in der Kita eine Rolle: Verschiedene Projekte in diesem Themenbereich hat der Kindergarten in der Vergangenheit bereits umgesetzt, mit denen den Kindern Nachhaltigkeit und Naturschutz nahegebracht werden soll.

In den letzten Saatkugeln im Frühjahr und Sommer waren bunte Blühmischungen zum Aussäen enthalten. Die aktuellen Saatgutkapseln mit bunten Krokussen können ab sofort gepflanzt werden. Die Krokus-Knollen wie auch Zwiebeln von anderen Frühblühern eignen sich für Garten, Rasen, Beet sowie Balkon- und Blumenkästen mit durchlässigem Boden. Faustregel: dreimal so tief in die Erde, wie die Knolle oder Zwiebel dick ist. Krokus-Knollen können bis in den Dezember hineingesteckt werden, solange der Boden frostfrei ist. Damit auch bei Menschen mit weniger grünem Daumen nichts schief geht, liegt den Saatgutkapsel eine Pflanzanleitung bei.

Nach der Aussaat im Blumenkasten auf dem Balkon oder im Garten können die leeren Kapseln über den gelben Briefkasten zurückgegeben werden, der neben dem Automaten angebracht ist. Sie werden an die Bienenretter nach Frankfurt zurückgeschickt, gereinigt, je nach Jahreszeit von Hand wieder mit frischen Blumenmischungen oder Krokus-Knollen befüllt – und der Kreislauf beginnt von vorne. Das Unternehmen muss nach eigenen Angaben derzeit noch Kapseln aus Kunststoff verwenden, weil es aktuell noch keine Alternative für die jahrzehntealte Automatentechnik gibt, arbeitet aber an einer nachhaltigeren Lösung.

