Seit 125 Jahren wird in Haßloch alles hergestellt, was das Imkerherz begehrt. Rahmen, Kunstwaben, Bienennahrung und sogar Kerzengießformen verkauft und versendet die Firma Heinrich Hammann in alle Welt. Eine zündende Idee des Gründers bringt den Durchbruch.

Der typische Duft von Bienenwachs steigt einem sofort in die Nase, wenn man die Hammann-Hallen im Industriegebiet Süd betritt. Im Verkaufsraum der Heinrich Hammann GmbH & Co. KG ist aufgebaut,