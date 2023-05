Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Planung eines Bauvorhabens am ursprünglichen Firmensitz der Heinrich Hammann GmbH & Co KG in der Langgasse zieht sich bereits über Jahre hin. Das hat – in Verbindung mit der Corona-Pandemie – zu einer finanziellen Schieflage des Unternehmens geführt. Zum 1. April wird aus der vorläufigen Insolvenz voraussichtlich ein Insolvenzverfahren.

Das Unternehmen Heinrich Hammann GmbH & Co KG, das seit 1895 in Haßloch produziert, hat vorläufige Insolvenz angemeldet. Zum 1. April werde die vorläufige Insolvenz