Agil bleiben und den Kontakt zu anderen Menschen finden: Beides kann im Alter schwieriger werden. Gerade während der Pandemie waren Ältere vermehrt allein zuhause. Eine regelmäßige Gelegenheit zum Aktivsein und ein nettes Gespräch bietet der Bewegungstreff in Dirmstein. Jeder kann mitmachen.

Bei jedem Wetter steht Bewegungsbegleiterin Marion Gödert mit sieben bis acht Teilnehmern im Kellergarten. Bei Regen findet der Treff unter der Überdachung der Festhalle statt. Bisher scheinen sich vor allem Frauen für den Treff zu interessieren. „Ich würde mich aber sehr über männlichen Zuwachs freuen“, betont Gödert.

Der Nieselregen hat Bettina Urbigkeit heute nicht abgehalten, denn der Bewegungstreff ist für sie eine willkommene Abwechslung. Dass in der Gruppe trainiert wird, motiviert sie: „Alleine hätte ich mich bei diesem Wetter sicher nicht aufgerafft.“ Außerdem hat Urbigkeit, die noch berufstätig ist, bereits die eine oder andere Übung erfolgreich zuhause umgesetzt. „Vor ein paar Wochen hatte ich mal Schulterschmerzen – die habe ich durch sanftes Dehnen und Armkreisen doch deutlich mildern können“, erzählt sie. Bewegungsleiterin Gödert hält sich seit Jahren mit Yoga fit und lässt viele Erkenntnisse daraus in die 30-minütige Einheit einfließen. Ideal ist dabei, dass der Bewegungstreff an der frischen Luft im Kellergartenpark stattfindet. Denn hier lassen sich laut Gödert Atemübungen besonders gut umsetzen. Und die Bäume seien ein ideales und natürliches Trainingsgerät.

Leeren Wochenkalender füllen

Auf die Idee, sich zur ehrenamtlichen Bewegungshelferin ausbilden zu lassen, kam Gödert durch die Erfahrungen ihrer Eltern in Baden-Württemberg. Dort ist der Bewegungstreff Gödert zufolge fester Bestandteil im Ortsleben und wird gerade von Senioren sehr gerne besucht. „In der Zeit der Lockdowns sind viele Menschen sehr alleine und einsam gewesen. Sie waren dankbar, ihren leeren Wochenkalender durch den Treff ein wenig zu füllen und Leute zu treffen.“ Ganz bewusst ist der Bewegungstreff keinem Verein zugeordnet, er versteht sich als unverbindliches und kostenloses Angebot. „Eine regelmäßige Teilnahme ist natürlich möglich, aber muss absolut nicht sein. Jeder ist hier willkommen. Ganz bewusst auch die, die sich zu nichts mehr verpflichten möchten oder können“, betont Gödert. Entstanden ist die Bewegungskampagne 2015 als Initiative der gesetzlichen Krankenkassen und verschiedener Sportverbände, darunter der Landessportbund Rheinland-Pfalz. Heute koordiniert die Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz (LZG) den Bewegungstreff.

Auch mit Rollator dabei

Die Teilnehmer erfahren dort auch Wissenswertes über Gesundheit. Beim Ausstreichen der Arme und Beine wird das theoretische Wissen über die Bedeutung von Faszien und Lymphe dann in die Praxis umgesetzt. Sportliche Voraussetzungen müsse niemand mitbringen, sagt Gödert. „Es waren auch schon zwei Damen mit Rollator da, und ich hatte wirklich den Eindruck, dass ihnen der gemeinsame Sport guttat.“ Die Übungen sind so aufgebaut, dass sie man sie im Alltag zuhause anwenden kann. Beispielsweise können Körperspannung und Balance beim Zähneputzen ganz nebenbei trainieren werden. Auch im Herbst und im Winter soll der Bewegungstreff laut Gödert auf der Wiese vor der Fechtschule stattfinden.

Kontakt

Der Bewegungstreff findet dienstags, 10.30 bis 11 Uhr, in Dirmstein auf der großen Wiese im Kellergarten statt. Auch Interessierte von außerhalb sind willkommen. Mehr Infos bei Marion Gödert unter Telefon 06238 1403 oder per E-Mail an mk.goedert@freenet.de