Ein betrunkener Autofahrer gefährdete mit seiner Fahrweise am Samstagnachmittag gleich mehrere andere Menschen. Laut Polizei meldete eine Frau gegen 16.50 Uhr einen schlangenlinienfahrender Ford Transit, der von Freinsheim in Richtung Dirmstein fahren würde. Die Mitteilerin folgte dem Pkw, der weiter nach Gerolsheim fuhr. Auf der Landstraße zwischen Dirmstein und Gerolsheim kam das Auto laut der Zeugin fast komplett auf die Gegenfahrbahn, sodass ein entgegenkommender Pkw stark abbremsen musste. In der Hauptstraße in Gerolsheim sei der Ford außerdem mehrfach gegen den Bordstein gefahren, weswegen Fußgänger, die auf dem Gehweg liefen, ausweichen mussten.

Die Polizei traf den Fahrer, einen 33-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Leiningerland, schließlich an seiner Wohnanschrift an. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Zudem war der Mann lediglich im Besitz eines Schweizer Führerscheins. Da er jedoch bereits länger als sechs Monate in Deutschland wohnt, hätte er diesen in einen deutschen Führerschein umschreiben lassen müssen. Unfallschäden wurden an seinem Auto nicht festgestellt werden. Gegen den 33-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Der gefährdete Autofahrer sowie die Fußgänger, die durch das Fahrverhalten des 33-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt unter Telefon 06359-9312-0 oder per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.