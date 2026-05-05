Gegen einen 45 Jahre alten Mann wird wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Diebstahl eines Kraftfahrzeugs ermittelt. Der Grund: Am vergangenen Samstag gegen 0.20 Uhr entdeckten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt einen E-Scooter, der auf der L 454 von Großkarlbach kommend in Richtung Laumersheim fuhr. Weil an dem Elektrokleinstfahrzeug kein gültiges Versicherungskennzeichen war, wurde der Fahrer kontrolliert. Laut Polizei roch der Mann stark nach Alkohol und versuchte, zu flüchten. Als er eingeholt wurde und festgehalten werden sollte, wehrte sich der 45-Jährige durch ungezieltes Schlagen. Schließlich konnte er fixiert und zur Dienststelle gebracht werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Der Mann räumte letztlich ein, den Roller einfach irgendwo mitgenommen zu haben.