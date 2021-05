Die Gemeinde Haßloch will sich auch in diesem Jahr wieder beteiligen, wenn das Land eine Sommer- und Herbstschule organisiert. Die Entscheidung darüber trifft der Schulträgerausschuss am Mittwoch. Wegen Unterrichtsausfall aufgrund von Schulschließungen sowie Wechsel- und Fernunterricht hatte es ein solches Angebot bereits im vergangenen Jahr gegeben. Haßloch beteiligte sich und übernahm als Schulträger der Grundschulen die Organisation vor Ort. Jeweils 80 Kinder der Klassenstufen eins bis vier nutzten die Sommer- beziehungsweise die Herbstschule. Laut Verwaltung war die Resonanz in Haßloch damit deutlich höher als in anderen Kommunen. Die Gemeinde hatte das Angebot durch zusätzliche Betreuungszeiten zu einem vollständigen Vormittagsangebot ergänzt. Im Einsatz war Personal der betreuenden Grundschule und der Hausaufgabenhilfe. Dieses ebenfalls kostenlose Angebot sei von zehn beziehungsweise 24 Kindern in Anspruch genommen worden, heißt es in der Vorlage für den Schulträgerausschuss. Die Kosten für eine wiederholte Bereitstellung eines Zusatzangebots beziffert die Verwaltung mit 5000 Euro. Der Schulträgerausschuss wird am Mittwoch ab 18.30 Uhr als Online-Videokonferenz organisiert.