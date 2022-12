„Das war der Oberhammer“, sagt Nicole Fützenreiter, die Vorsitzende des Haßlocher Tierschutzvereins. Die Tierweihnacht im Haßlocher Tierheim war ein großer Erfolg. „Eigentlich wollten wir erst um 14 Uhr öffnen, doch schon eine Stunde vorher standen die Menschen Schlange vor dem Tor“, berichtet sie.

Die Bewohner des Haßlocher Tierheims sollten an Weihnachten nicht leer ausgehen. Bei der ersten Tierweihnacht wurden auch Igel, Katzen, Hunde, Kaninchen , Schildkröten und andere Tiere reich beschenkt. Das bereitete auch ihren zweibeinigen Helfern aus dem Tierheim große Freude. Am Wunschzaun des Tierheims im Füllerweg 157 konnten alle, die mitmachen wollten, einen Wunschzettel abfotografieren oder aus der Hülle nehmen. Vom Tierspielzug über Futter bis zu Leuchtwesten für Hunde standen die verschiedensten Wünsche zur Auswahl, die von den Teilnehmern erfüllt werden konnten. Wer nicht selbst am festlich beleuchteten Wunschzaun des Tierheims vorbeischauen konnte, hatte die Möglichkeit, die Wünsche auf der Homepage des Tierschutzvereins nachzulesen, die mit Bildern der jeweiligen Tiere versehen waren.

Lager für den Winter sind jetzt gefüllt

Bei der Tierweihnacht, die im Tierheim gefeiert wurde, hatten viele Besucher gezielt Sachspenden dabei, die sie auf die Anregungen, die am Wunschzaun des Tierheims oder an den Wunschbäumen teilnehmender Fachgeschäfte hingen, gekauft hatten. Andere halfen mit Geldspenden. Der Zuspruch war enorm, womit niemand gerechnet hatte. „Wir waren von der Welle der Hilfsbereitschaft überwältigt“, sagt Nicole Fützenreiter. Fast 1000 Euro seien in die Spendengläser geworfen worden: „Toll, wie uns die Besucher unterstützt haben“, freut sie sich. „Von den vielen Sachspenden ganz zu schweigen: Unser Lager für den Winter konnte gefüllt werden.“ Sie könne sich nur bei den Menschen im Namen der Tiere bedanken.

Ab 16 Uhr waren die Essensstände geplündert, der Waffelstand besorgte noch zweimal Zutaten, um nicht auch noch schon drei Stunden vor dem geplanten Ende vor dem Andrang kapitulieren zu müssen. Es war die erste Tierweihnacht nach der Coronapause. Schon im vergangenen Jahr reagierten die Menschen mit hoher Spendenbereitschaft auf den Wunschzaun, obwohl eine gemeinsame Weihnachtsfeier nicht möglich war.