Ob gewebte Saunatücher, Schürzen aus Winzerstoff oder aus Beton gegossene Sterne – beim „Markt der schönen Dinge“ gab es am Samstag in Haßloch viel zu entdecken.

Glühweinduft und helle LED-Lichter, das erinnert am Samstag schon fast an einen kleinen Kunsthandwerker-Weihnachtsmarkt. Und so falsch ist der Vergleich gar nicht, den einige Besucher anführen. Nachdem im Vorjahr die beliebten Frauenkulturtage wegen der Corona-Pandemie abgespeckt schon im September und nur im Freien stattgefunden hatten, füllten am Samstag die Stände von 30 Ausstellern Kulturviereck samt Hof, aber auch den benachbarten Hof des Heimatmuseums. Warme Getränke, handgefertigte Schals, Mützen und Handstulpen kamen vielen an diesem typischen Novembertag gerade recht.

„Ich bin schon sehr gespannt, ob der Markt auch viel für das jüngere Publikum und Familien bietet“, sagt Lena Domanowsky aus Speyer hoffnungsfroh und packt ihre einjährige Tochter Lilith im Buggy in warme Sachen. Ein gesamter Freundeskreis hat sich zum Marktbesuch eingefunden, darunter auch die Haßlocherin Carmen Diether mit ihrem vierjährigen Sohn und der knapp einjährigen Tochter: Sie hat den Ausflug vorgeschlagen, da sie vor allem das Kunsthandwerk interessiert.

Im Foyer gibt es am Samstag nicht nur Pflanzkeramik, bunte Blumenstecker oder Lampen. Auch ein Kuchenbüfett mit großer Auswahl bildet die Verbindung zwischen dem Gebäude und den beiden Höfen. „Nach so vielen Jahren mit dem Markt sind wir sehr routiniert und reagieren auch sofort, wenn uns unerwartet früh Getränke zur Neige gehen“, sagt Helga Fehrenbach von der Haßlocher Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen, eine der Organisatoren des Marktes.

Selbstgenähte Taschen, Geldbörsen und Crossbags

Neben langjährigen Ausstellern aus der Region mischen sich immer wieder neue Gesichter unter die Anbieter. Wie Karin Schwartz aus Dudenhofen: Ihr Label „by Kaju“, das eine kleine Blüte ziert, setzt sich aus ihren Vornamen Karin und Juliane zusammen. Die 63-jährige Verwaltungsangestellte zeigt Fotos mit selbstgenähten Taschen für Nachbestellungen, da einige Modelle schon ausverkauft sind. Auch Geldbörsen mit Mappenverschluss und Crossbags sind gefragt. Als Materialien verwendet sie gerne den aus starkem Garn dicht und fest gewebten Stoff Canvas oder Oilskin, einen beschichten Baumwollstoff. Mit der Resonanz ist Schwartz zufrieden: „Es gibt gute Gespräche, und die Leute sind überraschend kauffreudig.“

Tatsächlich haben an diesem Samstag viele Anbieter die Sorge, „dass die Leute gerade ihr Geld vielleicht eher für ihre Strom- oder Gasrechnung sparen“, wie eine Händlerin leise verrät. Doch bis auf wenige Ausnahmen können die Standinhaber eher erleichtert vermelden: „Es wird nicht nur geschaut, sondern auch gekauft.“

So wie bei Ingrid Wihler-Kaltenbach an ihrem Stand „Die Silberschnecke“. Die gelernte Goldschmiedin aus Steinfeld in der Südpfalz kommt schon seit vielen Jahren zum „Markt der schönen Dinge“ nach Haßloch. Die Kunden schätzen fachliches Können von Profis, findet sie: „Eine Kette auffädeln ist vielleicht nicht so schwer. Aber eine schöne Struktur in ein Schmuckstück aus Silber oder Gold zu bekommen, schon.“ Vielleicht deswegen seien Ringe und Ohrschmuck gefragt.

Auch im Saal kein großes Gedränge

Vorbei an Winzerstoff-Nähkunst von „PfalzGlück“, fair gehandelter Weihnachtsschokolade vom Weltladen, Filzwichteln, Bärlauch-Salz und edlen Kleidern kommt man dieses Jahr etwas leichter als in den Vorjahren. Durch die Belegung beider Höfe ist der Markt entzerrt, auch im großen Saal des Kulturvierecks gibt es kein Gedränge. Von einer aufbereiteten Kommodentür aus schaut ein Hirsch auf die Besucher: Er ist das Lieblingsmotiv von Susanne Prinzkosky, Standbetreiberin aus Mehlingen. Unter dem Namen „PS… handgemacht“ bietet sie unter anderem große Betonzahlen als Kerzenhalter im Advent an, oder Betonsterne mit eingegossener Goldfolie.

Angeregte Gespräche gibt es auch am Stand von Annegret Borgwardt. Die 62-jährige Freisbacherin ist als Technische Angestellte im Ruhestand, doch mit Mitte Vierzig hat sie sich für ihr Hobby zusätzlich zur Handweberin ausbilden lassen. Saunatücher mit auffälliger Struktur und karierte Sitzkissen, die aus handgesponnener Wolle gewebt sind und befüllt jeweils fast 500 Gramm wiegen, sind Eisbrecher für neue Gespräche. Sie selbst mag den Veranstaltungsort „und das Ambiente“, weswegen sie seit Jahren am Markt mitwirke.