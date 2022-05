Nach zwei Jahren Pandemie gab es jetzt wieder ein Freundschaftstreffen mit Bürgerinnen und Bürgern aus Deidesheim und der französischen Partnergemeinde St. Jean de Boiseau (Bretagne). Diesmal stand die Begegnung ganz im Zeichen des Boulesports. Rund 20 Franzosen waren gekommen, die mit den deutschen Freunden auf der Boule-Anlage der „Amis de Boule Wachenheim“ ein Turnier austrugen. Am Ende gewann die Paarung Peter Gauer und Paul Gautier das Finale mit 13:8 gegen Lydia Gouy und Daniel Becker. In der Mannschaftswertung hatte Deidesheim knapp die Nase vorn. Bürgermeister Manfred Dörr freute sich über den Besuch der französischen Gäste und sagte, gerade in diesen unsicheren Zeiten seien Zeichen der Freundschaft und der Völkerverständigung besonders wertvoll. Beide Gemeinden planen bereits jetzt für Januar 2023, anlässlich des Jubiläums 60 Jahre Elysée-Vertrag, eine weitere Begegnung und eine deutsch-französische Freundschaftswoche.