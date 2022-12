Am dritten Adventswochenende besuchte eine Delegation der Partnergemeinde Buochs vom Vierwaldstätter See Deidesheim.

Nachdem im September der Sportverein zu Gast war, kamen dieses Mal Mitglieder des Gemeinderates sowie des Tourismusverbandesin die Pfalz. Stadtbürgermeister Manfred Dörr begrüßte die Gäste im Historischen Ratsaal, in den folgenden Tagen standen Besuche des Adventsmarkts, eine Weindegustation mit Kellereiführung sowie ein Treffen im Feuerwehrhaus auf dem Programm.

Höhepunkt des Besuchs bildete die Partnerschaftsfeier auf dem Freundschaftsplatz im Taleck. Die Buochser Gäste wurden mit Treyschlägeläute (Glocken) willkommen geheißen. In den Redebeiträgen wurden wichtige Etappen der seit 1957 bestehenden Beziehung in Erinnerung gerufen und auf die zahlreichen freundschaftlichen und originellen Begegnungen hingewiesen.

Neues Zeichen der Verbundenheit

Angefangen hatte alles vor 65 Jahren beim Fest der Reben in Dijon/Burgund, als sich die beiden Trachtengruppen kennenlernten. Die offizielle Partnerschaft wurde 1995 beim Jubiläum „600 Jahre Deidesheim“ mit der Unterzeichnung eines Freundschaftsvertrags besiegelt. Gemeindepräsident Werner Zimmermann sowie die Deidesheimer Beigeordneten Inge Schneemann und Dieter Dörr enthüllten das Buochser Partnerschaftsschildes an der Sandsteinmauer. Es ist ein weiteres Symbol der engen Verbundenheit beider Gemeinden. Viele junge Feuerwehrleute hatten neben Deidesheimer Bürgern den Weg zum Freundschaftsplatz gefunden, um an der Feier teilzunehmen, die Ludwig Maier musikalisch begleitete.