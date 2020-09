Die aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz ermöglicht der Bücherei unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln leichte Lockerungen vorzunehmen.

Das betrifft die Zahl der Besucher, die sich zeitgleich in der Bücherei aufhalten dürfen. Diese steigt von bisher zehn auf jetzt maximal 15 Personen. Um die maximale Besucherzahl nicht zu überschreiten, liegen am Eingang Einlasskärtchen aus, von denen jeder Besucher eine Karte an sich nimmt und beim Verlassen der Bücherei wieder an der Theke abgibt. Sind die Karten vergriffen, müssen sich folgende Besucher einen Moment gedulden, bis wieder Kapazitäten frei werden. Kinder unter zehn Jahre müssen in Begleitung eines Erwachsenen kommen. Auch hier hat die Büchereileitung in Absprache mit der Ordnungsverwaltung das Alter gesenkt. Zunächst galt diese Regelung für alle Kinder bis zum zwölften Lebensjahr. In der Bücherei ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend. Am Eingang stehen Desinfektionsmöglichkeiten zur Verfügung.

Kostenlose Onleihe für Inhaber eines Leseausweises

Wer vor dem Hintergrund bundesweit steigender Infektionszahlen lieber auf Online-Medien zurückgreift, kann als Kunde der Bücherei kostenlos die Onleihe nutzen. Alle Inhaber eines gültigen Leseausweises haben automatisch und kostenlos Zugang zur Onleihe Rheinland-Pfalz. Im Onleihe-Portal stehen rund 100.000 digitale Medien zur Verfügung, die über eBook-Reader, Tablet, PC oder einem anderen Endgerät gelesen werden können. Die Registrierung und Anmeldung erfolgt mit der Leserausweisnummer.

„Mini-Club trifft Bücherei“ geht weiter

Darüber hinaus macht die Bücherei darauf aufmerksam, dass durch die beengte räumliche Situation in diesem Halbjahr keine Leseabende in fremder Sprache möglich sein werden. Die Reihe „Kunst im Treppenhaus“ findet hingegen regulär statt. Noch bis Ende Oktober schmücken Fotografien von Friedrich Haag das Treppenhaus. Im November und Dezember folgen Acrylmalereien auf Leinwand unter dem Titel „Seelenbotschaften“. Das neue Jahr startet dann im Januar und Februar mit Fotografien von Angelika Bullinger, die den Haßlocher „Wehlachweiher übers Jahr“ porträtieren wird. Ebenso geht „Mini-Club trifft Bücherei“ weiter. Am 8. Oktober gibt es einen Spielenachmittag für Grundschüler. Gespielt wird im Mehrzweckraum des Jugend- und Kulturhauses Blaubär. Für den Mini-Club ist eine Anmeldung unter blaubaer@hassloch.de erforderlich.