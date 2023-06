Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An der besseren Verkehrsanbindung von Kindergarten und Grundschule arbeitet die Gemeinde Kallstadt schon seit einigen Jahren. Denn in den Weinbergen wird wild geparkt und Schulbusse quälen sich durch die enge Hebengasse, weil es in der Backhausgasse keine Wendemöglichkeit gibt. Ein Bebauungsplan soll Abhilfe schaffen – aber wann?

Mit dem Bebauungsplan „Backhausgasse Nord“ will die Gemeinde mehrere Ziele erreichen. Im Fokus steht dabei eine bessere Verkehrsanbindung von Kindergarten und Grundschule. So wird nach Angaben