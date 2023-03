Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Verkehrszählung über fast zwei Jahre hat ergeben, dass in Kallstadt der Verkehr auf den Hauptachsen des Dorfes im Herbst mit Spitzenzeit im September an den Wochenenden am größten ist. Im Winter und Frühjahr dagegen ist es umgekehrt, da herrscht das größte Fahrzeugaufkommen unter der Woche. Im Beirat für Verkehrsangelegenheiten interpretierte man die Zahlen unisono so, dass im Herbst an den Wochenenden viele Touristen nach Kallstadt kommen.

Die Weinstraße passieren im Schnitt zwischen 8000 und 9000 Fahrzeuge täglich, die Freinsheimer Straße 600 bis 800 und die Leistadter Straße nahezu 2000, darunter